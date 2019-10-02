TBMM TV Kılıçdaroğlu’nun yayınını kesti!

TBMM TV, partisinin grup toplantısında hitap etmek için saat 13:30'da kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını sadece 1 saniye verdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 2 Ekim 2019 Çarşamba, 14:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun gündeminde İstanbul’daki olası bir deprem için toplanan 36 milyar dolar paranın akıbeti ile IMF tarafından hazırlatıldığını savunduğu ‘yeni ekonomi programı’ vardı.

Her siyasi partinin grup toplantısını canlı yayınlayan TBMM Tv ise saat 13:30 sıralarında başlayan CHP grup toplantısı canlı yayınını başladıktan sonra kesti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER!

Bir süre Meclis’teki kütüphane tanıtımını ekrana getiren TBMM Tv rejisi daha sonra Meclis’teki oturuma döndü. Kısa süreliğine Meclis Başkanı Mustafa Şentop’ın açılış konuşmasını yayımlayan TBMM TV, buradaki oturum sona ermesine rağmen CHP grup salonuna yayın için dönüş yapmadı.

TBMM TV’nin dünkü Meclis açılış törenine ait görüntüleri ekrana taşıdığı görüldü.

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Şentop