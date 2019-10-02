TBMM TV Kılıçdaroğlu’nun yayınını kesti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun gündeminde İstanbul’daki olası bir deprem için toplanan 36 milyar dolar paranın akıbeti ile IMF tarafından hazırlatıldığını savunduğu ‘yeni ekonomi programı’ vardı.

Her siyasi partinin grup toplantısını canlı yayınlayan TBMM Tv ise saat 13:30 sıralarında başlayan CHP grup toplantısı canlı yayınını başladıktan sonra kesti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER!

Bir süre Meclis’teki kütüphane tanıtımını ekrana getiren TBMM Tv rejisi daha sonra Meclis’teki oturuma döndü. Kısa süreliğine Meclis Başkanı Mustafa Şentop’ın açılış konuşmasını yayımlayan TBMM TV, buradaki oturum sona ermesine rağmen CHP grup salonuna yayın için dönüş yapmadı.

TBMM TV’nin dünkü Meclis açılış törenine ait görüntüleri ekrana taşıdığı görüldü.