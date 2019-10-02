Cemal Kaşıkçı anmasına Jeff Bezos da katıldı

Geçen yıl, 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün yıl dönümünde içerisinde katledildiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda anılıyor.

Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş saati olan 13:14'te, geniş güvenlik önlemleri altında başlayan anma törenine katılanlar arasında Washigton Post gazetesinin ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos da bulunuyor.

Anma töreninde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, BM Özel Raportörü Agnes Callamard, eski Mısırlı siyasetçi Ayman Nur ve Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı gibi isimlerin de konuşma yapması bekleniyor.

Kaşıkçı'nın, Bezos'un 2014 yılında 250 milyon dolara satın aldığı Washington Post'a Suudi prensi eleştiren yazılar yazdığı biliniyordu.