Tutuklu Metin Topuz’a zorla getirilme kararı

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "Silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılandığı davada, tanık olarak dinlenmesi beklenen ve casusluk iddiasıyla başka bir mahkemede yargılanan tutuklu ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında duruşmaya gelmediği gerekçesiyle zorla getirilme kararı verildi. Mahkemenin bu kararıyla tutuklu birisi hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmış oldu.