MSB'den gelen açıklama şöyle: ''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi.
Avaşin'e hava harekâtı! 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Avaşin'e yapılan hava harekâtı ile ilgili açıklama yaptı.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 2 Ekim 2019 Çarşamba, 15:48