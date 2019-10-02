Amiral Polat son yolcuğuna uğurlandı

Polat için Levent Afet Yolal Cami’nde resmi uğurlama düzenlendi. Törene Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, emekli Tuğgeneral Naim Baüroğlu, emekli Tümamiral Semih Çetin, emekli Koramiral Can Erenoğlu, Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, eski Hava Pilot Yüzbaşı Murat Eren, emekli diplomat Onur Öymen, Prof. Dr. Emin Gürses, tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, eski bakan Yaşar Okuyan, eski CHP Milletvekili Ali Özgündüz, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Avukat Celal Ülgen, Prof. Dr. Ümit Kocasakal, TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan, Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Aslantaş, Enerji Uzmanı Volkan Özdemir, ve eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan’ında aralarında çok sayıda emekli asker, siyasetçi ve yurttaş katıldı.

EŞİ ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Emekli Tümamiral Soner Polat’ın eşi Sevgi Polat, tabutun başına gelerek asker selamı verdi. Sevgi Polat tabutun önünde bulunan eşinin fotoğrafını öptü. Törene katılanlar Sevgi Polat'a taziyelerini iletti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Emekli Tümamiral Soner Polat'ı anlattı. Perinçek, “Mavi vatanın kahraman komutanı, Mehmetçik ruhlu amiral. Onu sonsuza gönderiyoruz ama büyük ölüler vardır, öldükleri zamanda toprağın altında ışık tutarlar, yön gösterirler. Soner Polat amiralimiz, komutanımız öyle bir insandı. Önümüzdeki süreçte de vatanımızın bütünlüğü için mavi denizdeki kaynaklarımızı korumak için, güvenliğimiz için onun bıraktığı ışıkta her zaman kararlı olarak yürüyüşümüze devam edeceğiz” diye konuştu. 47 yıllık arkadaşı Amiral Cem Gürdeniz ise “Böyle bir akıl bir daha gelmez” dedi. Emekli Tümamiral Soner Polat’ın naaşı cenaze törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na toprağa verildi.

Balyoz Kumpası’nda 3.5 yıl hapis yatan emekli Tümamiral Polat, kumpasın açığa çıkmasının ardından 2014 yılında tahliye olmuştu.