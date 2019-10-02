''TBMM Saray’ın değil, annelerin, milletin sesi olmalıdır''

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a videolu 'Tank Palet' yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a videolu 'Tank Palet' yanıtı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme süreciyle ilgili kendisini yalan söylemek suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Onun gizlediği tüm gerçekleri halkımla payl…