AKP'li Çelik 50+1 için konuştu: 'Geriye gidiş ajandamız yoktur'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in ifadesinde öne çıkan başlıklar şöyle:

Cemal Kaşıkçı'nın birinci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Kaşıkçı cinayetine değinen Çelik, "Uluslararası gözlemcilerin gözetiminde İstanbul'da bir yargılama yapılmasını tekrar ifade ediyoruz. Dost ve müttefik Suudi Arabistan'ın bu süreçten dolayı yara almasını istemiyoruz" diye konuştu.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak Avrupa ülkelerinin politikalarını eleştiren Çelik, "Bu yükü sonsuza kadar çekmek durumunda değiliz. Çözüm burada güvenli bölgenin kurulmasıdır" ifadesini kullandı.

CHP'YE SURİYE KONFERANSI ELEŞTİRİSİ

CHP'nin düzenlediği Suriye Konferansı'nı da eleştiren Çelik "Türkiye'nin kuracağı güvenli bölgeye 'soykırım' denen birisinin konferansa davet edilmesi ibretlik bir durumdur. CHP'nin insanları şaşırtma kapasitesindeki yükseklik gerçekten hayranlık vericidir" sözlerini kaydetti. Depremin ardından sık sık dile getirilen "deprem vergileri nerede" eleştirilerine de yanıt veren Çelik, "Afet ve acil yardım kapsamında 20 milyar lira harcama yapılmıştır" dedi.

İMAMOĞLU'NIN TOPLANTIYA ÇAĞRILMAMASI

Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan AFAD toplantısına çağrılıp çağrılmadığı konusunda ise "Toplantılara her kesim davet ediliyor. Gelenler bellidir, gelmeyenler bellidir. Bunun üzerinden saçma sapan polemik yürütülüyor" açıklamasında bulundu.

50+1 OY TARTIŞMASI

AKP'li Faruk Çelik'ın başlattığı 50+1 tartışmalarına da değinen Çelik, “AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok. Faruk Çelik değerli bir arkadaşımızdır. Kişisel görüşünü söylemiş. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık performansı değerlendirilirken herkes görüşünü söylemiştir. AK Parti'nin böyle bir görüşü yok. Temel mesele referandumda vatandaşımız bu sistem değişikliğine güçlü bir destek vermiş. Vatandaşımızın onayından geçmiş bir şeyi bu kadar kısa zamanda herhangi bir toplumsal talep sözkonusu değilken değiştirmek durumunda değiliz. Vatandaşın onayından geçeni değiştirme çabasında olmayız. AK Parti'nin geriye gidiş ajandası yoktur” dedi.