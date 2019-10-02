Böyle sansür görülmedi

Silivri Cezaevi’nde sorunları ve Grup Yorum’un taleplerini yazan İsmail Kara’nın mektubu Mektup Okuma Komisyonu tarafından sansürlendi. Kara’nın sorunlarını, taleplerini ve şiir yazdığı kısım üzerine kağıt konularak kapatıldı. Gazetemize gönderilen fotokopi mektupta sorunların olduğu kısım boş kalırken mektubun devamında Kara’nın “Grup Yorum’un talepleri bunlardır. Mektubun başında yazan şiir birkaç gün önce kaleme alındı” sözü kaldı.

Daha önce boş sayfa gönderen, yazıların üzerine çizen komisyon bu defada mektupta sorunların anlatıldığı kısımların üzerini kâğıtla kapatıp fotokopisini çekip kopyasını gönderdi. Silivri 9 No’lu Cezaevi’nden gazetemize mektup gönderen İsmail Kara’nın mektubunda sadece giriş ve sondaki veda yazısı yer aldı. Mektubun giriş bölümünde cezaevindeki sorunları dile getirmek için yazdığını belirten Kara’nın sonraki ifadeleri sansürlendiği için okuyamıyoruz.

Mektubun son bölümünde ise, "Grup Yorum’un talepleri bunlardır. Sizden ricam Grup Yorum’un sesi olmanızdır. Bugün bu haksızlığa bu adaletsizliğe ses çıkarılmazsa, yarın bunlar büyür ve sizi bulur" ifadeleri bırakıldı.