Madenci Ankara yolunda

Manisa’nın Soma ilçesinde 5 yıldır haklarını alamayan maden işçilerinin 5 Ekim’de Ankara’ya yürüme kararı kaymakamlık tarafından yasaklandı. Karara tepki gösteren madenciler, “Hak-İş’e İBB önü serbest, madenciye yasak. Bu yürüyüş 5 yıldır ödenmeyen haklarımızın peşinde, meşru bir yürüyüştür. Emek dostlarını ve duyarlı olan bütün insanları bize destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının ardından Soma Kömürleri AŞ tarafından işten çıkarılan 2 bin 831 madencinin tazminatları aradan 5 yıl geçmesine karşın hâlâ ödenmedi. Üzerine emekli olan 600 işçi daha eklendi. İşçiler, 5 yıldır verilmeyen tazminat ve emeklilik haklarını alabilmek için, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde Ankara’ya yürüme kararı verdi. Soma Kaymakamlığı, işçilerin yürüyüşünü, “Toplanma alanı dışında olduğu, ayrıca yürüyüş güzergahının şehirler arası karayollarında olması” nedeniyle yasakladı.

Her madenci için 1 km

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, kaymakamlığın yasak kararına, "Hak-İş'e İBB önü serbest, madenciye yasak. 5 yıldır haklarına çökülmüş 3500 madencinin Meclis'e, bakanlığa 1 km'den fazla yaklaşması yasak. Kaymakam iki patronu koruyor, 3500 maden işçisinin hakkına çökülmüş olmasını umursamıyor. Tüm engellemelere rağmen madenciler yürüyecek” ifadeleriyle tepki gösterdi. Cumhuriyet'e konuşan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, yasağa rağmen Ankara’ya yürüyeceklerini söyledi. Çetin, “Bizim için verilen bütün olumsuz kararlara rağmen kararımızın arkasındayız. Hakkımızı, çocuğumuzun rızkını, emeğimizi kimseye yedirmeyeceğiz. Her ne olursa olsun kararımız kesindir, yolumuza devam ediyoruz. Bu yürüyüş meşru bir yürüyüştür. 5 yıldır ödenmeyen haklarımız içindir. Faciada hayatını kaybeden 301 arkadaşımızın her biri için, hakkını arayan işçiler olarak 1 km yürüyeceğiz. Bazı ihtiyaçlarımız var. Emek dostlarını ve duyarlı olan bütün insanları bize destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

‘Öncelik işçiye’

İşçilerden Çetin Erkalkan, Soma Holding’in Maslak Spine Tower’daki 48 ofisinin, şirketin özel bir bankaya olan borçları sebebiyle, icradan satışa çıkarıldığı hatırlatarak Erkalkan, “Holdingin mal varlıklarının işçiler alınteri sayesinde alındı. Bu konuda öncelik işçinin hakkıdır. Banka hakkını alacak, biz alamayacağız gibi bir durum yok. Bu konuda da eylem yapmamız gerekiyorsa yapıp, sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Yürüyüşün yasaklanması kararına tepki gösteren Erkalkan “Çocuklarımızın rızkı için gereken neyse onu yapmaya hazır ve kararlıyız, bu kararımızdan dönmeyeceğiz. Parazitlerin alınterimizi yemesine müsade etmeyeceğiz. 5 Ekim Cumartesi Günü Ankara’ya yürümeye, 60 kişi olarak yola çıkacağız. Tazminatların tamamı hesabımıza yatana kadar da bundan dönmeyeceğiz. Müdahale etmek istiyorlarsa etsinler, polise vuracak halimiz yok ama mücadelemize de inatla devam edeceğiz” diye konuştu.