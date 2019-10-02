Asıl reformu biz yapacağız

AKP’nin yargı paketinin ardından CHP de kendi reform paketini bu hafta sonu düzenlenecek milletvekili kampından sonra Meclis’e sunmaya hazırlanıyor. CHP'nin reform paketinin 12 madden oluşan anayasa değişikliği ile birlikte 6 veya 7 farklı yasa teklifi halinde toplam 200 maddeyi bulduğu öğrenildi. CHP’nin reform paketinde infaz sistemi, adil yargılama hakkı, ifade özgürlüğü, Hakim Savcılar Kurulu (HSK) yapısıyla ilgili değişiklikler bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün Hukuk İşlerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP’nin TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü Zeynel Emre ve CHP’nin TBMM Anayasa Komisyonu Sözcüsü İbrahim Kaboğlu ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıda CHP’nin yargı reformu konusunda yaptığı hazırlık ele alındı. CHP’nin gelecek hafta bu konudaki yasa tekliflerini ve anayasa değişiklik önerisini TBMM’ye sunması kararlaştırıldı.

Anayasa değişikliğinin sunulması için parlamentoda 200 milletvekilinin imzasına gerek duyulması nedeniyle CHP, kendi milletvekilleri dışında parlamentodaki bütün partilere çağrı yaparak anayasa değişikliği önerisini imzaya açacak. 200 imzaya ulaşılması durumunda anayasa değişikliği TBMM Başkanlığı’na iletilecek.

CHP’nin hazırladığı yargı reformu çalışması kapsamında 12 madden oluşan anayasa değişikliğinin içerisinde ifade özgürlüğü, HSK’nin yapısı ve adil yargılama hakkıyla ilgili değişikliklerin bulunduğu belirtiliyor.

CHP’nin yargı reformuna ilişkin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, AKP’nin sunduğu yasa teklifinin reform niteliği taşımadığını belirterek, “Asıl reform bizim yaptığımız çalışma olacak. Adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıran çok önemli değişiklikler var. Reform bu olacak. İktidarın yaptığı makyaj. Örneğin terörle mücadele kanununa bir cümle ekliyorlar: 'Haber verme sınırını aşmayan ya da eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç sayılmaz.' Bugün insanlara 301. maddeden sürekli ceza veriyorlar. Mevcut 301. maddenin 3. fıkrası: 'Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.' Mevcutta var zaten. Bu yazıldığı halde ceza veriyorsun. Dolayısıyla bunları reform olarak sunmak çok komik” dedi.