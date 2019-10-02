MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi!



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu” denildi.

GRİ LİSTE’DEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında öldürülen teröristlerden birinin Gri Liste’de yer aldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.