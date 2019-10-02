AKP’nin yüzde 40 önerisine İYİ Parti'den yanıt: Yüzde 40 yetmez...

Geçtiğimiz günlerde AKP’nin eski bakanlarından Faruk Çelik tarafından gündeme getirilen, ‘yüzde 50+1 sisteminin Türkiye’yi yoracağı’ görüşü daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da dile getirildi.

Erdoğan’ın, “Muhalefetten gelirse tartışmaya açığız” sözlerinin ardından önce CHP ardından da İYİ Parti’den açıklama geldi.

CHP, Erdoğan ve AKP’nin önerisini ‘gündemimizde yok’ diyerek reddederken İYİ Parti sosyal medyadan yaptığı açıklamayla AKP’nin ‘revize’ talebine yanıt verdi.

“BAKANLIK YAPMIŞ DAMADI BULUNAN”

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, “%40 size yetmez @akparti. Boyu 1,85’ten uzun olan. Erkek ve bıyığı olan. Bakanlık yapmış damadı bulunan. Maybach’a binen şartını da ekleyin tasarıya” ifadeleri kullanıldı.

%40 size yetmez @akparti



- Boyu 1,85'ten uzun olan

- Erkek ve bıyığı olan

- Bakanlık yapmış damadı bulunan

- Maybach'a binen



şartını da ekleyin tasarıya. — İYİ Parti (@iyiparti) October 2, 2019

Kaynak: Sözcü.com