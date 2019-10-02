Nazan Moroğlu’nun Twitter hesabı askıya alındı

Nazan Moroğlu, birkaç gün önce yargı reformunu eleştiren bir paylaşım yaptığını belirterek hesabının askıya alındığını açıkladı. Moroğlu yaptığı açıklamada, “Paylaşımım bir anda sosyal medyada popüler oldu. 150 bin kişinin beğendiği bu paylaşımım anlayamadığım bir şekilde,bir anda yok oldu. Çok fazla şikayet aldığı için paylaşımımın silindiğini düşünürken hesabım da askıya alındı ve bununla ilgili platformdan hiçbir mesaj almadım” ifadelerini kullandı.