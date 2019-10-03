Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Bakanlıktan yapılan duyuruda, başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler bulunduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları, halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusunda, durumdan etkilenen ve yardıma ihtiyacı olabilecek Türk vatandaşları ile Irak'taki yakınlarına ulaşamayan vatandaşların, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne '+90 312 292 29 29' numaralı telefondan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne '+964 790 190 94 06' numaralı telefondan ve '[email protected]' e-posta adresinden ulaşabilecekleri aktarıldı.