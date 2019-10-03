Dalaman açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde, Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin Fethiye, Dalaman ve Göcek'ten de hissedildiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'



Fethiye'nin Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede durumun sakin olduğunu belirtti. Karaca, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Eğitimle ilgili de bir aksama yok. Aileler çocuklarını okullarına bırakıyorlar. Herhangi bir binada hasar da yok" dedi. Karaca, kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını dile getirdi.