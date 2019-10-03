Terk edene ceza

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’nun taslak raporunda, İstanbul’un Adalar ilçesindeki fayton uygulamasının son bulması ve acilen elektrikli ulaşım aracına geçilmesi gerektiği belirtildi. “Hayvanlara zalimce davranılmasının da suç kapsamına alınması”, “petshop’larda kedi ve köpek satışının yasaklanması” gerektiğine işaret edilen raporda “hayvanlı sirklerin kurulmasına ve ülkeye girişine yasak getirilmesi”, “yunusların gösterilerde kullanılması”nın da önüne geçilmesi istendi.

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu taslak raponu tamamladı. Raporun 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenirken taslak raporda hayvan haklarına ilişkin 33 öneri sıralandı.

Önerilerden bazıları şöyle:

- Tüm ülke çapında kısırlaştırma uygulanmalı.

- Bir hayvan neslini yok etme, öldürme, acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve dövüştürme suç kapsamına alınmalı. Ev hayvanını terk etmek gibi fiillere ilişkin idari para cezaları artırılmalı.

- Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli. İnternet üzerinden hayvan dövüşü duyurusu katalog suç kapsamına alınmalı. 4 Yurtdışından ülkeye kaçak yollarla hayvan sokulmasının önlenmesi amacıyla sıkı denetim yapılmalı. Petshop’larda kedi ve köpek satışı yasaklanmalı.

- Adalarda belli bir miktarda faytonun, fayton yönetmeliğine uygun ve belirlenecek fayton sayısına uygun miktarda at Adalar’da bırakılmalı. (Uzmanların önerisi; 30-40 civarında fayton ile bu faytonlara koşulmak üzere 300 civarında at). Faytonlara koşulmak üzere sadece ağır yük atları için izin verilmeli. Atların İSPARK Fayton Park Alanı’ndaki ahırlarda barınmalı ve Lunapark Meydanı’ndan Büyük Tur Yolu’nda gezinti yaptırılmalı. Acil olarak Adalar’da elektrikli ulaşım araçlarının kullanımına geçilmeli.