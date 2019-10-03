Belediye başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve odasındaki diğer kişileri tabancayla rehin alan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe, 09:49

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli Sinan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girmesinin ardından ikili arasında tartışma çıkmıştı.[Haber görseli]

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk Sinan B, kurusıkı tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin almıştı.[Haber görseli]

Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim olmuştu.[Haber görseli]

Sinan B'nin, sözleşmeli kadroyla çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, bugün yeniden iş istemek için geldiği belediyede, "beyaz masa" biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlendiği, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

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