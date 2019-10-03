Bilal Erdoğan’dan talimat itirafı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, Okçular Vakfı kurucularından Bilal Erdoğan, aldığı milyonlarca liralık yardımlar tartışma konusu olan vakfa kamu kurumlarından kaynak aktarılmadığını ileri sürdü.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasında bakanlıklara verilen talimatları da itiraf etti.

Vakfın, Malazgirt Savaşı’nın yıldönümünde düzenlediği etkinliklerle ilgili konuşan Erdoğan “Devletin herhangi bir vakfın kasasına para aktarması imkânsızdır. Kaynak aktarma değil bunlar. Malazgirt anmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ‘Konser verilmesi gerekiyor, yapın’ dedik; Ulaştırma Bakanlığı’na ‘Buranın yolunun halledilmesi gerekiyor, yapın’ dedik; Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ‘Burayı park alanı yapın’ dedik. Harcanan paralar Malazgirt etkinliklerinin yapılması için kurumların bizimle yaptığı protokol çerçevesinde kendi harcadıkları miktarlar” ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan'ın “Ben Türkiye’nin liderinin oğluyum diye hiçbir şey yapmayacak mıyım?” sözleri de dikkat çekti.