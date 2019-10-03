Stajyere düşük not tehdidiyle cinsel istismara 26 yıl hapis

Buca'daki bir meslek lisesinde öğrenim gören, 17 yaşındaki öğrenciler 2018 yılının Eylül ayında, Karabağlar ilçesinde bulunan bir bakımevinde staja başladı. İddiaya göre hastabakıcı Güngör Günbaş, stajyerlerden birini yalnız kaldıkları her fırsatta cinsel istismara maruz bıraktı. Günbaş, stajyerleri, "Notunuzu ben vereceğim, geçen seneki kızları ağlattım" diyerek korkuttu.

Öğrencilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan Güngör Günbaş, polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Tutuklanan hastabakıcı hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Güngör Günbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile taraf avukatları hazır bulundu. Son savunmasında kendisine iftira atıldığını öne süren tutuklu sanık, "Ben anlatılanları yapmadım. İki stajyer bir hastayı dövmeye kalktılar. Buna engel oldum. biri neden neden benden beline ilaç sürmemi istedi" diyerek tahliye ve beraatini talep etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise sanığın savunmasına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi. Duruşma savcısı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Güngör Günbaş'ın, 'eğitici-öğretici-öğrenci ilişkisinden faydalanarak' suçu zincirleme şekilde işlediğini bildirerek, 26 yıl 1ay 14 gün hapis cezasına çarptırdı.