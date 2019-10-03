AYM'den Sırrı Süreyya Önder kararı



Anayasa Mahkemesi, 2013'te Kazlıçeşme’de düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandasını yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Bu karar sonrası Önder’in cezaevinden serbest bırakılması bekleniyor.

DAVA SÜRECİ İSE ŞÖYLE:

HDP'li Sırrı Süreyya Önder’in 2013 Nevruz'daki konuşması nedeniyle hüküm giydiği dosya Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’na sevk edildi. Önder, çözüm sürecinde yaptığı konuşmalar nedeniyle 3 buçuk yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hüküm giydiği dosya Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’na sevk edildi. İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 Nevruz’undaki konuşması nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan Önder’e üç yıl altı ay hapis cezası vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını yerinde bulmuş ve ceza kesinleşmişti. Cezaevine giren Önder, AYM’ye başvuruda bulunmuştu.

Aynı davada Selahattin Demirtaş da 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.