Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek hakkında suç duyurusu

Gökçek, Ankara’da içme suyunun kirli olduğunu iddia ederek, mevsimsel yaşanan hastalıkları bu kirliliğe bağlamış ve konu ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. Somut kaynağa dayanmayan bu iddialar hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş harekete geçti. Başkan Yavaş, Gökçek hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla mesnetsiz iddialarda bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş, konu ile ilgili paylaşımları nedeniyle Gökçek hakkında soruşturma yürütülüp kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili sorular hakkında “İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığı, gelen hastaların sıklığının da sayısının da geçen yıldan ciddi anlamda farklı olmadığını gördük. Salgın mevsimsel ve dönemsel. En azından sulardan olmadığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Eski Başkan Gökçek, kendi döneminde suyun kirliliği konusunda açıklama yapan doktorları Sağlık Bakanlığı’na şikayet edeceğini açıklamış, sosyal medyada “suyun tadını beğenmedim” paylaşımı yapanlar hakkında dahi halkı paniğe sevk etmekten dolayı suç duyurusunda bulunmuştu. 2017 yılının Mart ayında ise yıkımı yapılan Havagazı Fabrikası’nın asbest yaydığı iddiaları üzerine ise, iddia sahiplerinin panik yayma amacında olduklarını belirterek savcılığa başvurmuştu.