AKP’li belediyenin işten çıkardığı işçiler, Erdoğan’a kendi sözleriyle seslendi

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin herhangi bir gerekçe göstermeden işten çıkarttığı 150 işçiden sonra bu defa Güngören Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde taşeron olarak çalışan 39 kişiyi işten çıkarttı. İşçiler belediye binası önünde oturma eylemi yaparken, yetkililerden bir açıklama bekliyor.

Üsküdar Belediyesi’nden çıkartılan 150 işçi daha önce yaptıkları basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB’den çıkartılan işçilerle ilgili “Garibanın ekmeğiyle oynamayın” sözünü hatırlatarak, “İBB’den atılan işçileri geri alın diyorsa aynısını bizim için de söylemeli” dedi.

İşçiler, AKP’li yetkililerin İBB çalışanlarının yanında olduklarını ancak, kendilerine hiçbir destekte bulunulmadığını söylüyor.

Güngören Belediyesi’nde işten atılan 39 taşeron işçinin bina önündeki oturma eylemi devam ediyor. (Tarafsız Haber Ajansı)