Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu buluştu

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren ve AKP'den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan, eski Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş'ın annesi Nahide Dağdaş'ın cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine eski bakanlar Beşir Atalay ve Sadullah Engin de katıldı.

Ulus’taki Hacı Bayram Veli Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ilk olarak Ali Babacan geldi. Babacan’dan sonra camiye gelen Ahmet Davutoğlu, Cavit Dağdaş’a başsağlığı diledikten sonra Ali Babacan’la tokalaştı.

Babacan ve Davutoğlu camiye ayrı ayrı giriş yaptı.