‘Kırmızı kitap’ta öncelikli tehdit: Terör

Milli Güvenlik Kurulu’nun 30 Eylül’de yapılan son toplantısında Türkiye’ye yönelik ulusal güvenlik tehditlerinin yer aldığı ve kamuoyunda ‘gizli anayasa,’ ‘kırmızı kitap’ gibi ifadelerle anılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi de güncellendi. MGK bildirisinde ‘kırmızı kitap’ üzerinde yapılan güncellemeyle ilgili “Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin millî güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan milli güvenlik siyaseti belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur” ifadesi yer aldı.

İçeriği gizli tutulan ve Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerine göre Milli Güvenlik Kurulu tarafından sürekli güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nde uzun yıllar ilk sıradaki iç tehdit olarak yer alan irtica, 2010’da iç tehdit olmaktan çıkartılmış, terör en öncelikli tehdit olmuştu. Güncellenen belgede de terörün ilk sıradaki tehdit olarak kaldığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda bir grup gazeteciyle sohbetinde güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nde Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditlerin ilk sırasında ‘terör’ olduğunu belirtti.

PKK, YPG, FETÖ ve IŞİD, belgede tehdit unsuru olarak tanımlanan terör örgütleri arasında yer alıyor. “Bölücü terör tehdidi” içinde sayılan PKK’nin yanı sıra örgütün Suriye kolu olan YPG’nin de belgede sayılması bu alandaki en önemli değişikliği oluşturuyor.