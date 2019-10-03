Gaziantep'te öğrenci sevisi kaza yaptı: 6 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç Osmangazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde çarpıştı. Çapışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs daha sonra trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan minibüs ve hafif ticari aracın sürücüleri ile minibüsteki 4 lise öğrencisini kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.