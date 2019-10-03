Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Uzundere'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman itfaiyesi sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Sultanbeyli'de orman yangını
İstanbul Sultanbeyli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
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Yayınlanma tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe, 19:48