İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da eğitime deprem tatili

Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’ya bağlı bazı fakülte veya yüksekokullarda 22 Ekim’e kadar tatil kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda Haseki, Bakırköy, Avcılar yerleşkelerinde yeniden düzenlemelere gidilirken Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu’nda 22 Ekim’e kadar tatil yapılacak. Hayvan hastanesi faaliyetleri geçici olarak durdurulacak, mühendislik fakültesi taşınacak, yüzlerce öğrencinin kaldığı öğrenci yurt binaları da kapatılacak.

Rektörlük alınan kararları şöyle açıkladı:

- Cerrahpaşa yerleşkesinde yer alan CTF Çocuk Hastalıkları biriminin (Çocuk Acil ve Çocuk klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline,

- Cerrahpaşa yerleşkesinde yer alan CTF Çocuk Hastalıkları Birimi binası ile bütünleşik olan kadın hastalıkları ve doğum biriminin dekanlıkça daha önceden planlanan yerine taşınmasına,

4 Haseki yerleşkemizde yer alan Kardiyoloji Enstitüsü’nün kullanımda olan Mikrobiyoloji Laboratuvar binalarının tahliye edilmelerine,

Tatil edilecek birimler

- Bakırköy yerleşkesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2 - 22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine, bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesi’ndeki fakülte binasının tahliye edilerek yeni binasının inşa edilinceye kadar Büyükçekmece yerleşkesine taşınmasına,

- Avcılar yerleşkesinde yer alan Veterinerlik Meslek Yüksekokulu’nda ve Veteriner Fakültesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmesine, bu süre zarfında Avcılar yerleşkesinde Veteriner Fakültesi’nin yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece yerleşkesinde taşınmasına,

- Avcılar yerleşkesinde Veteriner Fakültesi’ne bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin de geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir.

Rektörlük, İstanbul Valiliği’nin tespitlerine ek olarak öğrenci ve personelin güvenliği açısından tedbir mahiyetli olarak Avcılar Yerleşkesi’nde yer alan Mühendislik Fakültesi bünyesindeki eski binaların tahliye edilerek yeni fakülte binaları inşa edilinceye kadar Avcılar ve Büyükçekmece yerleşkelerinde yer alan diğer binalara taşınmasına karar verildiğini açıkladı.

TOKİ ile ihale süreci

Öte yandan, Avcılar yerleşkesinde yer alan yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında projeleri hazırlanmış olan binaların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılmasına ilişkin ihale sürecine başlandığı ve ihalenin en kısa sürede yapılmasının planlandığına dikkat çekildi.