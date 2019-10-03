Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu eylül ayı raporunu açıkladı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun eylül ayı raporuna göre, geçen ay 53 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Yıl başından bu yana öldürülen kadın sayısı ise 354’e ulaştı.

Raporda öldürülen kadınların, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik, 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı yaşıyor olacaklarına dikkat çekildi. Geçen ay öldürülen kadınların isimlerinin de yayımlandığı raporda 5 kadının isminin ise bilinmediği belirtildi.

Raporda kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddetin boyut değiştirerek sürmeye devam ettiği vurgulandı. Raporda ayrıca eylül ayında öldürülen kadınların 40’ının koruma kararının olup olmadığı bilinmezken 11 kadının herhangi bir uzaklaştırma veya koruma kararı bulunmadığı belirtildi.