AKP, ‘kilitlenme yaratacağı’ gerekçesiyle pakete özel bir düzenleme yapacak

AKP’de, Adalet Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan 1. yargı paketinin yasalaşmasıyla Yargıtay’ın elindeki dosyaları yerel mahkemelere göndermesi durumunda sistemin kilitleneceği endişesi yaşanıyor.

TBMM Adalet Komisyonu, 1. yargı paketi üzerindeki görüşmelere önceki gün başladı. AKP’nin komisyon ya da genel kurul aşamasında pakette bazı değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi. Bu değişikliklerden birinin de paketin yasalaşmasıyla birlikte Yargıtay’ın elindeki dosyaları yerel mahkemelere göndermesini önlemeye dönük olduğu kaydedildi.

Yasa önerisinin imza sahiplerinden AKP’li Ali Özkaya, komisyon görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, paketle “uzlaştırma”, “ön ödeme”, ‘seri muhakeme’ ve “basit yargılama” gibi usullerin getirildiğine dikkat çekerek “Bu kararımızda eğer Yargıtayımız, elindeki bütün dosyaları kanun çıktı diye yerel mahkemelere gönderirse sistem kilitlenir. Kanaatim o ki, mevcut bütün sistem devam etmeli, bundan sonrakilere gelmeli ve yargılama uzamamalı. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 8 yıl devam etmiş, 8 yılın sonunda kanun çıktı diye yüksek Yargıtayımız dosyaları geri göndermemeli. Bununla ilgili bir özel düzenleme konulması gerektiği kanaatindeyim” dedi. AKP yönetiminin de pakete “Yargıtay’da bulunan dosyalar için 1. yargı paketi hükümlerinin uygulanmaması”na yönelik bir geçici madde eklemeyi planladığı öğrenildi.

‘Dört dörtlük değil’ itirafı Paketle ilgili olarak “dört dörtlük bir iş oldu mu derseniz, bu kısmında bir tereddüdüm var” diyen AKP’li Ali Özkaya, paketin bu kısmının yargılama hukuku ve genel müesseseyi bozmayan bir mantıkla çözülmesi gerektiğini, yüksek yargı ve istinafın da görüşlerinin önemli olduğuna dikkat çekti. Özkaya, Avrupa Birliği’yle yaptığı görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti’ne 2 milyon yeşil pasaport için kota konulduğunu belirterek şu anda kotanın 1 milyon 700 bininin dolduğunu, paketle getirilen düzenlemeyle meslekte 15 yıllık kıdemi bulunan 40 bin avukata yeşil pasaport verileceğini söyledi.

‘2. göz sıkıntısı’

Paketle Yargıtay’daki karar süreçlerinin istinaf mahkemeleri için de getirildiğini kaydeden Özkaya, “Yargıtay’da eğer bir ceza dairesi kararını vermişse, onanmışsa onamakla birlikte hüküm kesinleşti ve infaz aşaması başlıyor, fakat başsavcılık itirazıyla dosya tekrar dairesine ve oradan Ceza Genel Kurulu’na gelip karar verilerek hüküm değiştirilebiliyor, reddedilebiliyor ya da aynı hüküm onanıyor. Aynı müesseseyi istinafa da getirdik. Bugün itibarıyla uygulama, istinaf başsavcısı diyelim ki 3. Ceza Dairesi’nin kararına itiraz etti, yine aynı daire karar veriyor. Biz arzu ettik ki bunu bir başka göz daha okusun, ama bu kısımda teknik bir sıkıntımız var. İstinaflar bugün 14 yerde kurulu ve 4 ceza dairesi ile 27 ceza dairesi arasında değişiyor” dedi. Önerilerinin ceza dairesi başkanlarının buna karar vermesi yönünde olduğunu anlatan Özkaya, bunun Meclis’in takdirinde olduğunu, Van’daki istinafın 4, İstanbul’daki istinafın 27 kişiyle karar vereceğini, 27 kişinin karar vermesindeki zorluk dikkate alınarak başkanlar kurulundan 5 kişilik bir heyet oluşturulabileceğini söyledi.