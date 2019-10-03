Gök, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile ilgili karar vermeyen AYM’yi eleştirdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 24 Haziran 2018’deki seçimlerin ardından yayımlanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin üzerinden bir yılı aşkın zaman geçmesine karşın henüz bir karar vermedi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TBMM Başkanvekili Levent Gök, bugüne kadar çıkarılan 46 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yaklaşık 2 bin konuda düzenleme yapıldığını kaydetti. Ancak güçlü olacağı ifade edilen Meclis’ten çıkan yasa sayısının 40’ta kaldığını belirten Gök, “Bu 40 kanunun 11 tanesi ise uluslararası anlaşma, 2 tanesi de bütçe kanunu ile ilgili. Şimdi, tabii bir demokratik sistemin en önemli konusu denge ve denetimdir. Çıkarılan kararnamelerin anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli AYM, bu konuda yapılan başvuruların hiçbirisini şu ana kadar karara bağlamadı. Dolayısıyla ortada denetimsiz ve karara bağlanmayan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sorunu var” dedi.

‘Keyfi yönetim’

İngiltere’de, Yüksek Mahkeme’nin İngiltere Başbakanı’nın parlamentoyu askıya alma kararını hemen değerlendirerek, yasadışı bulduğunu ve yok hükmünde saydığını anımsatan Gök, “Dolayısıyla bir sistem, denge denetleme üzerine kuruludur. Bu sistem kurulamazsa çok ciddi sorunlara yol açar” ifadesini kullandı.

Gök, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili herhangi bir karar vermeyen AYM’nin bu açıdan keyfi ve denetlenmeyen bir yönetime neden olduğunu vurguladı. AYM’nin bir an önce Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili denetim görevini yerine getirmesi gerektiğini belirten Gök, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu ciddi bir sorundur. Kaldı ki anayasa değişikliklerinin 16 Nisan 2017 tarihinde yapıldığı, bu değişikliklerin de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimle uygulamaya konulduğu bilindiğine göre, AYM’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini denetlemesine ilişkin normlarını anayasa değişikliklerinin gündeme geldiği andan ve halkoylaması ile yapıldığı tarihten itibaren gündemine alması ve hazırlıklı olması gerekirdi.”

‘AYM üyeleri seçmemeli’ CHP’li Levent Gök, bir başka sorunun ise AYM üyelerinin yapısıyla ilgili ortaya çıktığını aktararak şunları kaydetti: “Kararnameleri denetleyecek AYM üyelerinin 15 tanesinin 12’sini Cumhurbaşkanı belirlemektedir. Dolayısıyla kendisini atayan bir organın çıkardığı kararnameleri denetleyecek olan AYM üyelerinin seçiminin Cumhurbaşkanı tarafından belirlemesinden uzak tutulması gerekir. Bu yeni sistemle ilgili üyelerin atanmasının daha bağımsız olması gerekir. Bu sayede gerçek anlamda denetimi bağımsız şekilde yapsınlar. Bu da temel bir sorunumuzdur. Üzerinde derhal çözümlenmesi gereken konuların başında AYM’nin üye yapısı vardır. AYM üyelerinin tümünün seçiminde Meclis’in nitelikli çoğunluğun karar vermesine olanak tanınmalıdır.”