Anayasa Mahkemesi, 2013'te Kazlıçeşme’de düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandasını yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Kararın ardından tahliye edilmesi beklenen Önder, henüz cezaevinden çıkamadı. Twitter hesabından açıklama yapan Avukat Ramazan Demir, AYM kararının saatler önce İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştığını belirtti.

Demir paylaşımında “AYM’nin Sırrı Süreyya Önder kararı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine ulaşalı saatler oldu. Karardan haberleri olmalarına rağmen mahkeme heyeti ve kalemi adliyeden ayrıldı. Derhal serbest kalması gereken Önder kararı uygulayacak hakimler adliyede olmadığından serbest kalamıyor” dedi..

''TAHLİYE YARINA KALDI''

Demir, daha sonra yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Sırrı Süreyya Önder’in tahliyesi yarına kaldı. Tutuklamak için gece, gündüz, gün, saat farkı gözetmeyen mahkemeler tahliye etmemek için her yolu deniyor. AYM kararına direnmek yalnızca Önder’in tahliyesini bir gece geciktirir, ama herkesin hukuk güvenliğini yok eder.''