Akşener İttifak konusunda konuştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor.

Akşener'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

Meral Akşener, geçen günlerde yaşadığı sağlık sorununa ilişkin olarak, hastalığın sebebinin de sulardan olabileceğini söylemişti. 'Su' açıklamasının ardından Mansur Yavaş'ın konuyla ilgilendiğini söyleyen Akşener, teşekkür etti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, Ankara’da içme suyunun kirli olduğunu iddia ederek, mevsimsel yaşanan hastalıkları bu kirliliğe bağlamış ve konu ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. Gökçek'in başlattığı 'kirli su' tartışmasına ilişkin konuşan İyi Parti lideri, "25 yıldır Ankara'yı yöneten belediye başkanının mal bulmuş mağribi gibi kendi yönettiği dönemi hiç sorgulamadan Yavaş'ın belediye başkanlığı üzerine saldırması da bir yavuz-hırsız modeli" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan'a çağrım saraydan çıkıp emeklilerle empati yapması, tencere kaynatmakta olan kadının yeri koysun, siftah yapmadan kepenk kapatan esnafın yerine koysun.

Erdoğan halktan çok uzaklaştı. Üreten bir ekonomi yerine inşaatın ön planda olduğu bir ekonomiye geçildi. 2014te saray kavramı getirildi Türkiye'ye. Şu anki krizin sebebi reel sektördür. Yavaş yavaş ve uzun sürecektir. Ekonomiye güven için demokrasi hukuk ve adalet şart.

50+1 TARTIŞMASI

“Biz eskiden bu tür önerileri MHP'den duyardık, şimdi bir mesaj sapması var. İkincisi bir tv programında Erdoğan'ın kesinlikle seçilemeyeceğini söylemiştim. Anlaşılıyor ki AK Parti de bu görüşte. AKP'den böyle bir teklif geldi. İyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüş kararının içinde yer alırız."

İTTİFAK AÇIKLAMASI



(Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı'nın bozulacağını sanmıyorum" açıklaması) Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı. Hangi bilgiler ışığında bunu söylüyor bilmiyorum ama Millet İttifakı'nın bozulup bozulmayacağına yönelik sorulara baktığınızda ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum ben."