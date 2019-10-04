Çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi: 11 tutuklama

ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE

Adliyedeki işlemler devam ettiği sırada binasının önünde bekleyenler olaya tepki gösterdi. Polis kızgın halkı biber gazı ve TOMA ile su sıkarak adliyenin önünden uzaklaştırmak istedi. Ön kapıda arbede yaşanırken polis, tutuklanan 11 kişiyi binanın arka kapısından çıkardı ve cezaevine götürdü.

Öfkeli kalabalığın dağılmaması üzerine bir Emniyet Müdür Yardımcısı halka seslenerek, "Suçlular cezaevine gönderildi, adliyede şu an kimse yok. Lütfen herkes evine dağılsın. Sizlerle beraber biz de burada görev yaptık, sizlerle beraber bizde bu konuyu takip ettik. Adliyemiz tutukladı. Adalete teslim oldular şu an" diyerek halkı sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşlar, polise destek verirken, daha sonra dağıldı.