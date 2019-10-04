Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da hava durumu, gün içerisinde az bulutlu ve açık hava seyderken akşam saatlerinde parçalı ve bulutlu bir hava İstanbul'u etkisi altına alacak. Gece itibari ile sağanak ve gök gürültülü bir hava İstanbulluları bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

İstanbul: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerindeitibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33