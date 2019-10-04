Sırrı Süreyya Önder için cezaevine tahliye yazısı gönderildi

2013 yılındaki Nevruz konuşmasında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla üç yıl altı ay hapis cezası verilen HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) “ifade özgürlüğünün ihlal edildiği” kararı verdi. Kararın ardından cezaevinde bulunan Önder’in serbest bırakılması bekleniyordu, ancak karar İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşmasına rağmen mahkeme heyeti adliyeden ayrıldığı için tahliye olmadı. Önder'in avukatları bugün sabah saatlerinde tekrar tahliye talebinde bulundular.

Cumhuriyet Savcılığı'nın mütalasını görüşen mahkeme, Önder'in tahliye edilmesine karar verdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı: "Hükümlü Sırrı Süreyya Önder hakkında ilamın mahkememize gönderilen Anayasa Mahkemesi kararı da nazara alınarak, infazın durdurulmasına ve adı geçen hükümlünün başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmadığı taktirde derhal tahliye edilmesine" bu konu ile ilgili Cezaevi Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına..."

Mahkemenin kararı sonrası Önder'in önümüzdeki saatlerde tahliye edileceği bildirildi.

"ALMAYA GİDİYORUZ"

Önder'in kızı Ceren Önder, önceki gün sosyal medya hesabından "Ceket yanımda, ailem yanımda, Yasin'im, kardeşlerim Nazlıcan'ım, Arın'ım Ziya'm yanımda. Almaya gidiyoruz" diyerek fotoğraf paylaşmıştı.