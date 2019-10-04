Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder ve kızı Ceren Önder

Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezaevinden tahliye edildi. Cezaevi çıkışı açıklama yapan Önder, "Ne dediysek barış için dedik. Barış için ve demokrasi için de söylemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Önder, "Normalde insanın böyle zamanlarda sevinmesi lazım, ama bir yanımız içeride. Ne zaman ülke topyekün demokrasi ve barış yönünde nitelikli bir adım atarsa o zaman seviniriz. Anayasa Mahkemesi’nin kararını oybirliği ile almasını çok değerli buluyorum" diye konuştu.

HDP'DEN İLK AÇIKLAMA

Önder'in tahliyesinin ardından HDP, ilk açıklamayı sosyal medya hesaplarından yaptı. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Barış, demokrasi ve özgürlüğün bedelini ikirciksiz ve umutla kucaklayan sevgili Sırrı Süreyya Önder, hoş geldin, sefalar getirdin. Seçilmişlerimiz başta olmak üzere siyasi tutsakların tümü özgürleşene kadar durmayacağız" denildi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ"

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bir yıl önce Sırrı Süreyya Önder’i, 2013 yılındaki Nevruz konuşmasında “terör örgütü propagandası yaptığı” gerekçesiyle 3.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Anayasa Mahkemesi (AYM) ise dün verdiği kararda, Önder’in “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi. Önder'in avukatları, infazın durdurulması ve tahliye kararı verilmesi için yerel mahkemeye dilekçe verdi. Ancak dün mesai saatinin bitmesi nedeniyle Önder tahliye edilemedi. Bugün ise Önder'in avukatları tekrardan mahkemeye dilekçe sundu. Mahkeme heyeti duruşma savcısından mütalaa istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Anayasa Mahkemesi'nin kararının dikkate alarak Sırrı Süreyya Önder'in infazının durdurulmasına, hakkında yeniden yargılama yapılma kararı verilerek tahliye edilmesini istedi. Başka bir duruşma için Silivri’de olan mahkeme heyeti, toplanıp Önder’in durumunu değerlendirdi. Heyet, AYM kararının da nazara alınarak, Önder hakkındaki infazın durdurulmasına ve derhal tahliyesine karar verdi. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Hükümlü Sırrı Süreyya Önder hakkında ilamın mahkememize gönderilen Anayasa Mahkemesi kararı da nazara alınarak, infazın durdurulmasına ve adı geçen hükümlünün başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmadığı taktirde derhal tahliye edilmesine, bu konu ile ilgili Cezaevi Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına..."

NE OLMUŞTU?

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 2013 Nevruz’undaki konuşmaları nedeniyle dava açılmış, mahkeme 7 Eylül 2018’de Demirtaş’a 4 yıl 8 ay, Önder’e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi, mahkumiyet kararını 4 Aralık 2018’de onamış, Önder 6 Aralık 2018’de cezaevine girmişti. Önder bunun üzerine, AYM’ye başvuruda bulunmuştu. 6 Aralık 2018 tarihinden bu yana Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevin’nde bulunan Önder’in başvurusuna ilişkin AYM, “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar vermişti.

"ALMAYA GİDİYORUZ"

Önder'in kızı Ceren Önder, önceki gün sosyal medya hesabından "Ceket yanımda, ailem yanımda, Yasin'im, kardeşlerim Nazlıcan'ım, Arın'ım Ziya'm yanımda. Almaya gidiyoruz" diyerek fotoğraf paylaşmıştı.