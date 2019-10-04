Bahçeli'den CHP ve Kılıçdaroğlu açıklaması

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklamayla CHP’nin HDP ile ilişkisiyle ilgili bir komisyon kuracaklarını duyurdu. Bahçeli’nin açıklamasında CHP ile ilgili ağır suçlamalarda bulunulurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun suç işlediği ve dokunulmazlığının kaldırılmasının yolunun açıldığı yönünde ifadeler yer aldı.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından duyurulan açıklamada, “Türkiye bir yanda içi boş tartışmalarla meşgul edilirken diğer yanda milli enerjisi ve gelecek hedefleri maalesef tahrip ve tahrif edilmektedir” denildi ve şöyle devam edildi:

'CHP MİLLETTEN UZAKLAŞTI'

“Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Türk milleti gelişmeleri esef ve endişeyle takip etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı tahammülsüzlükleri malum ve merbut olan karanlık niyet sahipleri arkadan dolaşarak, aynı zamanda planlı itibar ve irade suikastlarıyla ülkemizin diriliş ve yükseliş ümitlerini köstekleme yarışına girmişlerdir. Bu süreçte CHP tamamıyla kontrolden çıkmış, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulmuş, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaşmıştır.

CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bilhassa CHP ile HDP’nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesi büyük bir sorun olarak karşımızdadır. CHP’nin milli meselelere sırtını dönerek PKK’dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. CHP Genel Başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır. Türkiye’nin karşısında biriken ve toplanan siyasi odaklar milli güvenliğimize tehdit saçan, milli bekamıza meydan okuyan merhale ve mevkiye gelmişlerdir. CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır.

‘CHP GENEL BAŞKANINA MAHKEME YOLU ARALANMIŞTIR’

Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı’nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır.

3 KİŞİLİK KOMİSYON KURULDU

Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı’nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı’nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla şu değerli isimlerden teşekkül eden bir komisyon görevlendirilmiştir:

1– Feti Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili.

2– İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili.

3- İsmail Faruk Aksu, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili.

Ayrıca konuyla ilgili gerek görüldüğü takdirde hukukçularımız ve milletvekillerimiz de çalışmaların içinde yer alacaklardır.

Türkiye’nin tarihi ve egemenlik hakları, Türk milletinin birliği, güvenliği, varlığı sonuna kadar heves ve heyecanla müdafaa edilecektir. Türkiye sahipsiz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi’ni görmezden gelenler, spekülasyondan geçinenler, fitne ve fesada bel bağlayanlar sonunda mutlaka pişman olacaklardır. CHP-HDP zilleti ne yaparsa yapsın zalimlerin rövanşını alamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”