Uluslararası Diyalog Konferansı Maltepe’de başladı

Maltepe Belediyesi, 3. Uluslararası Diyalog Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Konferansa ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ve belediye yetkililerinin yanı sıra Almanya Belediyeler Birliği Onursal Başkanı ve Münih Anakent eski Belediye Başkanı Christian Ude, Almanya Sosyal Demokrat Parti Saarland Genel Sekreteri ve Almanya Federal Meclisi Sosyal Demokrat Parti’nin Avrupa Politikalarından Sorumlu Sözcüsü Christian Petry, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Sosyal Demokrasi Vakfı (Sodev) Onursal Genel Başkanı ve deneyimli siyasetçi Ercan Karakaş, 25. Ve 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İran Meşhed Belediye Başkanı Mohammad Reza Kalaei, Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, Arnavutluk Elbasan Belediye Başkanı Gledian Llatja, Arnavutluk Crovodo Skrapar Belediye Başkanı Adriatik Mema, Brezilya’nın İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto Camınha De Castılhos França, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi TUDİFAK öğretim üyesi Nazım Caferov, Hamburg Altona eski Belediye Başkanı Dr. Liane Melzer, Altona Belediye Sol Parti Meclisi Üyesi Hasan Burgucuoğlu, Altona Belediyesi Yeşiller Partisi Milletvekili Yusuf Uzundağ, Hessen Eyaleti Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Turgut Yüksel, Friedrich Ebert Sosyal Demokrat Alman Vakfi Başkanı ve Türkiye Temsilcisi Felix Schmidt, Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Neşe Şahin Taşgın, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Türkün, Sosyal Demokrasi Vakfı (Sodev) Başkanı Ertan Aksoy, Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Egemen Yılgür ve gazeteci-yazar Hüsnü Mahalli katıldı.

“HÜKÜMETLERE TAVSİYEDE BULUNACAĞIZ”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dünyanın dört bir yanından konferansımıza katılmak için Maltepe gelen konuklarımız var, Balkanlardan, Makedonya’dan Arnavutluk’tan, Almanya’dan gelen konuklarımız var. Bu konferansların fikir babası Almanya Belediyeler Birliği Onursal Başkanı ve Münih Anakent Belediyesi eski Başkanı Christian Ude aramızda, çok büyük katkıları var, kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Almanya’dan kardeş kentimiz Altona’nın eski belediye başkanı da aramızda. 3 gün boyunca bu konferansta katılımcı demokrasi, kentsel dönüşüm, yoksullukla mücadele gibi konuları konuşacağız. Amacımız ahkâm kesmek değil, yerel yönetimlerin önemini, bu konudaki işbirliğinin ve diyaloğun önemini vurgulamak, toplumun can yakıcı sorunlarının altını bir kez daha çizmek. İnanıyorum ki birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Bu konferans ile ilişkilerimizin kuvvetlenmesi, kültürel etkileşimin artmasına katkı sunacağız” diye konuştu.

UDE: “MÜLTECİLERE DE SÖZ HAKKI VERİLMELİ”

Uluslararası Diyalog Konferansının ikinci gününde “Katılımcılık” ve “Yoksulluk” konuları ele alındı. “Katılımcılık” konulu ilk oturumun moderatörlüğünü yapan Almanya Belediyeler Birliği Başkanı Christian Ude selamlama konuşmasında, “Çok önemli bir konuyla başlayacağımızı düşünüyorum. Vatandaşların, halkın kentsel politikalara katılımı, bu çok zor ve karmaşık bir konu. Bir de mülteciler veya göçmenler söz konusuysa bu işi bir misli daha zorlaştırıyor. Onların ihtiyaçlarına cevap bulmak ve görmek için, onlara sadece kurban ve eşya gibi muamele edilmeden, söz hakkı verilmesi gerekiyor” dedi. Ude’nin konuşmasından hemen sonra Brezilya’nın İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto Camınha De Castılhos França, İran Meşhed Belediye Başkanı Mohammad Reza Kalaei ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi TUDİFAK öğretim üyesi Nazım Caferov da kısa bir konuşma yaparak ülkelerinde bu alanda gerçekleştirilen deneyimleri paylaştılar. Konferansta Ude moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda gazeteci-yazar Hüsnü Mahalli, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, halkın yerel siyaset katılımı ve yerel yönetimlerdeki rolü, kamuoyu yoklamaları ve referandumla halkın kente dair çalışmalara katılması, öncelikli projelerin belirlenip yaşama geçirilmesinde kent halkı ve yerel aktörlerin katılımı konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

YOKSULLUKLA NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Konferansın ikinci oturumuna geçilmeden önce Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, Arnavutluk Elbasan Belediye Başkanı Gledian Llatja, Arnavutluk Crovodo Skrapar Belediye Başkanı Adriatik Mema da katılımcıları selamladı. İkinci oturumunda TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen’in moderatörlüğünde “Yoksulluk” teması ele alındı. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Neşe Şahin Taşgın ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Türkün, bu bölümde, yoksulluğun çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkisi, yoksulluğun ortadan kaldırılmasında yerel yönetimlerin rolü ve uygulanabilecek projeler, yoksulluğu ortadan kaldıracak projelere katılım konularında sunum yaptı. Etkinlik anısına, Karikatürcüler Derneği'nin göç üzerine bir karikatür sergisi de açıldı.