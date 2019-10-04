Tartıştığı kadını bıçakladı, müdahale etmek isteyeni darp etti

Samsun'da, İ.H.Ş. (50) isimli erkek, tartıştığı kadını 10 yerinden bıçakladı; kendisini durdurmaya çalışan bir kişiyi de darbetti. Olay yerinden kaçan İ.H.Ş. yakalanarak tutuklandı.