CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'e saldırı

Alınan bilgiye göre, Efeler CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mersin, 112 Acil Servis ekiplerince, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mersin'in, hastanenin acil servisindeki tedavisi sürüyor.

SALDIRININ PLANLI OLDUĞU İDDİASI

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan CHP İl Başkanı Ali Çankır, saldırının planlı yapıldığını öne sürdü.

TEZCAN: NEFRET SİYASETİNİN BİR SONUCU

Yazılı açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da saldırıyı kınadığını kaydetti. aydinpost'un aktardığına göre, Tezcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Efeler İlçe Başkanımız Polat Mersin’e yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Son günlerde gerçekleşen bu organize saldırılar toplumsal huzurumuz için endişe verici boyuta ulaşmıştır. Demokrasi beşiği Aydın’da yapılan bu saldırı, aynı zamanda barışa ve kardeşliğe yapılmıştır. Nefret siyaseti ve kutuplaştırma dilinin bir sonucu olan bu olaylar Türkiye’yi çatışma ortamına süreklemek isteyenlerin amacına hizmet etmektedir. Bu kalleş saldırıyı gerçekleştirenler, arka planındaki azmettiriciler, yargı önünde hesap verene dek takipçisi olacağız”

Polis ekiplerinin, şüphelileri arama çalışması sürüyor.