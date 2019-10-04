Başkent notları: Ankara yavaş yavaş rahatlıyor

Mansur Yavaş, CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından başkentlilere yönelik sürprizleri gündeme getirmişti. İlk kez ihaleleri internetten herkesin izleyebileceği şekilde canlı olarak yayımlamıştı. Belediyeyi her ziyaretimizde yeni sürprizlerin yolda olduğunu öğreniyoruz.

Bir kere şunu önceden söyleyelim. Yavaş, göreve gelmesinin ardından en az atama yapan belediye başkanı. Küçük çekirdek bir grupla çalışıyor. Basın danışmanı Volkan Gültekin’i her gördüğümüzde Yavaş’ın temposunu anlamak kolaylaşıyor.

Şimdi Ankaralıları şaşırtan ve onları bekleyen yeni sürprizlerin ipuçlarını paylaşalım.

Mansur Yavaş, mesai saatleri ve günlerinin dışında kendine görev yazmış. Hafta sonu da çalışıyor. Uzun süredir başkentlilerin umutsuzca başvurduğu Mavi Masa hattı önümüzdeki dönemde epeyce işlevsel olacak gibi. Yavaş, Mavi Masa’ya gelen şikâyet ve talep telefonlarını hafta sonu cevaben arıyor. Telefonunda “Merhaba, ben Mansur Yavaş...” sesini duyan Ankaralıların tamamı ilk önce şaşırıyormuş. Kiminin şaşkınlığı kısa sürede, kimininse birkaç dakikada geçiyormuş. Ama arada Mansur Yavaş tarafından arandığına inanmayanlar da çıkıyormuş. Yavaş, Ankaralıların şikâyet ve taleplerine yönelik yönlendirmeleri hemşerilerine anlatıyor ve bizzat takibini kendisi yapıyor. Ankaralıların talepleri belediye tarafından yerine getirildikten sonra yine aynı yurttaşı arayan Yavaş, hizmetten memnun olup olmadıklarını soruyor. Varsa eksikler için yeniden devreye giriyor. Yöntem, personele disiplin, Ankaralıya güven getiriyor. Yani Ankara “Yavaş Yavaş” rahatlıyor.

İşimiz bu ya, biraz da haber verelim. Ulaşıma yapılan zammın ardından başkentte bazı yakınmalar oluşmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 20 Ekim’de Öğrenci Kart’ı satışa sunuyor. 200’lük karttan alan öğrencilerin, her binişi yalnızca 33 kuruşa mal olacak. Bu uygulama da Türkiye’de yalnızca Ankara’da hayata geçirilecek.

Bir tane daha... Onuncu Yıl Marşı, İzmir Marşı günümüz sanatçılarınca yorumlanmış ve toplumdan yüksek ilgi görmüştü. Haluk Levent’in İzmir Marşı, Kenan Doğulu’nun Onuncu Yıl Marşı internet müzik platformlarında hâlâ yoğun ilgi görüyor. Şimdi buna Ankara’dan bir kardeş geliyor. Sevilen sanatçılar “Ankara’nın taşına bak” mı diyecekler yoksa “Ankara Ankara güzel Ankara”yı mı seslendirilecek bu konuya çalışılıyor.

Son haberimiz de Ankapark’tan. Yavaş, işletmenin “batık” olduğunu televizyondan tüm Türkiye’ye duyurdu. Belediye yönetimi olası olumsuz sonuçlara yönelik üretken öneri ve projeler üzerinde çalışıyor.

Cumhuriyetin başkenti Ankara rahat nefes almaya başladı.