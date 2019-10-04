Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimini eleştiren eski vekil Tur Yıldız Biçer'e dava

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün: Pazartesi-perşembe imzaya gidiyorum mağdurum

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün: Pazartesi-perşembe imzaya gidiyorum mağdurum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’daki şehit cenazesinde gerçekleşen linç girişimi sırasında yumruk atan Osman Sarıgün, mağdur edildiğini iddia ederken kendisine ne savcılıktan ne de başka bir yer…