Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimini eleştiren eski vekil Tur Yıldız Biçer'e dava

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta 21 Nisan 2019’da uğradığı linç girişimini sosyal medyada yaptığı, “Sivas’ta otel önünde bekleyenlerle, Çubuk’ta ev önünde bekleyenler aynı kandan” paylaşımı ile eleştiren eski CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrikten” dava açılmasına karar verdi.
Biçer, ifadesinde Çubuk’ta toplanan kalabalığın “yakın” diye bağırmalarının kendisine Madımak katliamını hatırlattığını söyledi. Kılıçdaroğlu’na linç girişimi sırasında yumruk atan Osman Sarıgün, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.