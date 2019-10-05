TBMM Genel Kurulu’nun çalıştığı günler her gün bir bakan, Meclis’te mesai yapacak. Nöbetçi bakanlar için Meclis’te daha önce de kullanılan “bakan odası” tahsis edilecek. Bakanlar, gün içinde kendisiyle görüşmek isteyen milletvekilleriyle bir araya gelecek. Vekiller, seçmenden gelen talepleri, seçim bölgesindeki yatırım ve hizmetlerde yaşanan sıkıntılarla ilgili önerilerini bakanlara kolaylıkla iletebilecek.
Meclis’te ‘nöbetçi bakan’ mesaisi başlıyor
Yeni hükümet sistemini başarılı bulan, aksaklık ve eksikliklerin bürokrasiden kaynaklandığını savunan AKP yönetimi, milletvekillerinin sistemden yakınmalarını önlemek için “nöbetçi bakan” uygulamasını gelecek hafta başlatacak.
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Yayınlanma tarihi: 5 Ekim 2019 Cumartesi, 03:10