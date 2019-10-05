Prof. Dr. Karakılıç şimdi de Osmangazi Üniversitesi’nde başhekim oldu

Bir süredir görevinden istifa etmesi yönünde baskıya uğradığı iddia edilen ve 2015 yılından beri görevde bulunan Başhekim Prof. Dr. Başar Sırmagül istifa etti. Yerine ise Abdullah Gül’ün Çankaya’daki doktor heyetinde olduğu öne sürülen, aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş’ın hemşerisi olan Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç atandı. Başhekim yardımcıları Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal ve Doç. Dr. Nurdan Acar’ın da istifalarının istendiği öğrenildi. Abdullah Gül gibi Arslantaş ve Karakılıç’ın da Kayserili olması dikkat çekti.

Dikkat çeken bir husus da, Muhammed Evvah Karakılıç’ın üniversite içerisindeki hızlı yükselişi. Yaklaşık iki yıl önce Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Ali Arslantaş’ın girişimleriyle ESOGÜ’ye gelen Kılıç, önce profesörlük unvanı aldı, sonra sırasıyla Etik Kurulu Başkanı, Başhekim yardımcısı, Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı yapıldı. Ve en son mevcut başhekimin istifa ettirilmesiyle başhekim olarak atandı. Öte yandan Muhammed Evvah Karakılıç’ın özgeçmişinde, Abdullah Gül’ün Çankaya’daki doktor ekibinde olduğu yazmaması da dikkat çekiyor.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın da yaşananlardan rahatsız olduğu belirtildi.

‘Bıçak parası’ iddiası

Arslantaş’ın hem rektör yardımcısı olması, hem de tıp fakültesi dekanı olarak görev yapması etik olarak doğru bulunmuyor. Bunun yanı sıra bazı hastalar Arslantaş’ın ameliyat öncesi, ameliyat ücreti dışında “bıçak parası” istediği gerekçesiyle CİMER’e başvurdu. Söz konusu başvurulara karşın Arslantaş hakkında soruşturma açılmaması dikkat çekiyor.