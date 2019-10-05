Meteoroloji'den uyarı: Yağmur, dolu, fırtına...

Günlerdir devam eden uyarıların ardından sıcaklıklar düştü beklenen yağmur İstanbul’da gece saatlerinde başladı. Şiddetli sağanak yağışla birlikte sıcaklıklarda da hissedilir derecede düşüş görüldü. Öte yandan yurdun batı kesimlerinde etkili olan yağışlarla birlikte özellikle güney ve iç kesimlerde de şiddetli rüzgâr ve fırtınanın etkili oldu.

İstanbul’da yağmurun etkisini akşam saatlerinde kaybetmesi gece yeniden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın başlaması bekleniyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Samsun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muğla, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının; iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı… Yağışların saat 18.00 sıralarında etkisini kaybetmesi bununla birlikte yeni güne başlarken gece saatlerinde yeniden etki kazanması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.