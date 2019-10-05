Memur- Sen'de skandal: Memura 4+4, kendine 50.4 zam

Memurlarla yapılan toplu sözleşmede yüzde 4'lük zamma imza atarak tepki çeken Memur-Sen'deki araç ve maaş saltanatı ortaya çıktı. 17 bin 340 lira olan maaşını yüzde 50.4 artışla 26 bin 94 liraya yükselten Memur-Sen Başkanvekili ve Sağlık Sendikası Genel Başkanı Semih Durmuş'un kendisine 800 bin liraya Audi A6 makam aracı da aldığı da anlaşıldı. Ayrıca 6 yönetim kurulu üyesi için de tanesi 230 bin liraya 6 adet Passat marka araç satın alındı. Başkan Durmuş, kendisi ve yönetim kurulu üyeleri için tanesi 13 bin TL değerinde olan 7 adet iPhone X marka telefon da aldı.

Sözcü'den Ai Ekber Ertürk'n haberine göre; genel kurulda alınan kararla Sağlık-Sen şube başkanlarının maaşı 7 bin 290 liradan 14 bin 037 liraya, yönetim kurulu üyelerinin maaşı da, 13 bin 946 liradan, 17 bin 338 liraya yükseltildi. Başkan ve yöneticilerin ne kadar maaş alacakları da, genel kurulda belirlenen tavan ücreti baz alınarak yönetim kurulu tarafından belirleniyor. Başkan Semih Durmuş, konuyla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı.

ÖNCEKİ AUDİ ESKİMİŞTİ

Durmuş, zaten makamda kullanılan bir Audi A6'ya sahipken neden sıfır model Audi A6 aldığına dair soruya ise “Eskisi kullanışlı değildi” yanıtını vermekle yetindi.

Durmuş, alınan yeni araca 700-800 bin lira vermediğini, bunun aracın bugünkü değeri olduğunu savundu. Sendika yetkilileri ise bu konudaki soruya, “Maaş artırım kararını biz değil genel kurul aldı. Artırılan maaş ise tavan ücretidir. Biz ve şube başkanlarımız o kadar almıyoruz. Ne kadar maaş alacağımız yönetim kurulunca belli bir limit gözetilerek belirleniyor ama kesinlikle genel kurulda belirlenen tavan ücreti değil” diye yanıt verdi. Sağlık-Sen Genel Kurulu mart ayında yapıldı. Sendika lüks araçları da bu tarihten sonra satın aldı. Sendika yöneticilerinin maaşlarına ise temmuz ayında yapılan genel kuruldaki tüzük tadili sırasında zam yapılmıştı.