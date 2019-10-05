Kızılay'a 14 bin TL maaşla 8’inci danışman

Levent Canbay, eşinin Kızılay’a danışman olarak atanmasına ilişkin BirGün’ün sorularını yanıtsız bıraktı. Kızılay kaynakları ise Kamile Canbay’ın danışman olarak atandığını doğruladı.

1 YIILIĞINA ALINDI

İşe alım belgesinin altında Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Genel Müdür İbrahim Altan ve iki yöneticinin imzası yer alırken, belgede şu ifadelere yer verildi: “Faaliyet alanı ve faaliyet alanı içerisindeki fonksiyonlar içerisindeki fonksiyonlar özelinde yer alan ya da yeniden oluşturulacak süreçlere ilişkin yapılandırma, yaygınlaştırma, kültür oluşturma ve mentorluk yapılan belirli süreli (en fazla bir yıl süresi) danışman olarak atanması uygundur.”

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kızılay’da sekiz danışmana ödenen aylık toplam maaş, yaklaşık 47 asgari ücretlinin maaşına denk geliyor. Kızılay’da danışman kadrosunda çalışan bazı kişilerin aynı zamanda akademisyen olduğu ve bu nedenle çift maaş aldığı bildirildi.