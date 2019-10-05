Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'un kurtuluş gününde hem İstanbul'u hem de başkanlıkta geçen 100 günü konuştuk. Hazal Ocak'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu "Yolumda yürüyorum" diyor.

Kapak konuğumuz ise Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın. Arkın ile hem geçmiş hem de bu güne dair keyifli sohbet Cumhuriyet okurlarını bekliyor. Görülmüştür filmiyle beyaz perdede olan Berkay Ateş'le hem can verdiği infaz koruma memuru Zakir'i hem de sanat yaşamını ve ülke meselelerini konuştuk.

Deniz Ülkütekin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek olan usta akardeoncu Mario Batkovic ile söyleşti. Nebil Özgentürk, Menderes Samancılar'ın yaşadığı pek çok ismin başına gelen sosyal medyada yayılan yalan vefat haberini kaleme aldı.

Enver Aysever'in #Kurşunkalem'i: "50 Yaş Üstüne Bilge Karasu ile Düşünmek..."

Figen Atalay, çocukla deprem konuşmanın yöntemlerini, Merve Saatçi ise diyette motivasyonun yollarını ele aldı.

Figen Yanık doğada kahvaltıya, Sapanca'ya götürüyor okurlarımızı. Pati Günlükleri'nde uyumlu köpek sahibi olmanın sırları var. Psikolog Nazım Serin'le ofiste mutluluk mümkün mü? sorusuna yanıt aradık. Gülşah Elikbank, Emre Deveci, Deniz Yavaşoğulları, Öznur Oğraş Çolak, Alper İzbul, Hilal Köse, çocuklar için kelime bulmaca ve dahası...

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dop dolu...