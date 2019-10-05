Üçok ve Yurdakul anılacak

Bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren siyaset bilimci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, Ordu eski milletvekili ve gazetemiz yazarı Bahriye Üçok, katledilişinin 29. yılında, Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda 37 yaşında şehit olan Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul ise katledilişinin 40. yılında anılacak. İstanbul Demokrat Ordulular Platformu tarafından Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yarın 17.00'de başlayacak anmaya Ayşenur Arslan, Merdan Yanardağ, yazar Elfin Tataroğlu ve avukat Ayhan Erdoğan panelist olarak katılacak.