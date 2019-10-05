KHK'lilere polis müdahalesi

Fotoğraf: Necati Savaş
Kanun Hükmünde Kararnameler'le (KHK) işlerinden atılan KHK'lilerin Ankara Buluşması'na katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya giden grubun otobüsleri polis tarafından Ankara'nın girişinde durduruldu.
İki saat alıkonulan gruptan bir kişinin gözaltına alındığı ve polisin bazı kişilere fiili müdahalede bulunduğu iddia edildi.
VALİLİK YASAKLAMIŞTI
Olağanüstü Hal uygulaması çerçevesinde KHK ile görevlerinden ihraç edilen kamu çalışanlarının 5-6 Ekim tarihlerinde başkent Ankara'da yapmayı planladığı etkinlik valilik tarafından iptal edildi.